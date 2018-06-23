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Этот контент был опубликован 23 июня 2018 г. 16:21 23.06.2018 - 16:21

Дубай. 23 июня. ИНТЕРФАКС - Один человек погиб, 154 получили ранения в субботу в результате взрыва гранаты на площади Мескель в центре Аддис-Абебы во время выступления премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда, сообщил министр здравоохранения страны Амир Аман.

По его данным, шесть человек находятся в критическом состоянии.

Ранее сообщалось, что взрыв прогремел в тот момент, когда А.Ахмед завершил выступление на манифестации, на которую собрались тысячи человек. Взрыв вызвал панику.

Глава правительства Эфиопии обвинил в осуществлении этого теракта силы, которые не желают мира в стране и выступают против предпринимаемых им реформ. "Люди, сделавшие это, принадлежат к силам, выступающим против мира. Вы должны прекратить поступать так. У вас ничего не получилось в прошлом, не получится и в будущем", - сказал он.

А.Ахмед выступал перед большим скоплением народа впервые с момента назначения премьером в апреле. Он возглавил правительство Эфиопии после того, как его предшественник Хайлемариам Десалень ушел в отставку в феврале этого года.

Ар ан

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