При взрыве в ресторане близ Торонто пострадали 15 человек
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Вашингтон. 25 мая. ИНТЕРФАКС - Минимум 15 человек получили ранения при взрыве самодельной бомбы, установленной двумя неизвестными в одном из ресторанов пригорода канадского Торонто, сообщает в пятницу агентство "Ассошиэйтед пресс".
По данным медиков, трое из пострадавших получили опасные для жизни ранения, остальные - незначительные травмы.
Согласно информации полиции, взрывное устройство в ресторане индийской кухни установили два человека, скрывшиеся затем с места преступления. На снимках камер наблюдения видно, что лица преступников были закрыты темной тканью, они были одеты в джинсы и толстовки темных цветов.
эф во
Интерфакс