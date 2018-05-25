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Этот контент был опубликован 25 мая 2018 г. 9:08 25.05.2018 - 09:08

Вашингтон. 25 мая. ИНТЕРФАКС - Минимум 15 человек получили ранения при взрыве самодельной бомбы, установленной двумя неизвестными в одном из ресторанов пригорода канадского Торонто, сообщает в пятницу агентство "Ассошиэйтед пресс".

По данным медиков, трое из пострадавших получили опасные для жизни ранения, остальные - незначительные травмы.

Согласно информации полиции, взрывное устройство в ресторане индийской кухни установили два человека, скрывшиеся затем с места преступления. На снимках камер наблюдения видно, что лица преступников были закрыты темной тканью, они были одеты в джинсы и толстовки темных цветов.

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