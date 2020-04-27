Этот контент был опубликован 27 апреля 2020 г. 15:50

Брюссель. 27 апреля. ИНТЕРФАКС - Восстановление сильно пострадавшего из-за пандемии коронавируса туристического сектора в Евросоюзе будет напрямую влиять на возрождение всей экономики, заявил министр туризма председательствующей в Совете ЕС Хорватии Гари Капелли.

"Туризм представляет 10% ВВП ЕС и обеспечивает рабочие места для почти 12% работников в Европейском союзе. Кроме того, туризм является четвертой экспортной категорией союза, приносящей доход более 400 млрд евро", - напомнил Капелли на прошедшей в понедельник видеоконференции министров туризма Европейского союза.

"Вот почему мне особенно приятно, что на совещании членов Европейского совета на прошлой неделе было решено создать Фонд восстановления, который будет охватывать наиболее пострадавшие сектора и географические районы Европы. Я считаю, что нам всем понятно, что туризм определенно относится к категории наиболее пострадавших секторов в этом кризисе", - сказал хорватский министр.

Говоря о послекризисном восстановлении отрасли, он отметил идею открытия туристических коридоров между государствами-членами ЕС, подчеркнув, что чрезвычайно важно включить эпидемиологов в общий процесс открытия границ и облегчения передвижения туристов.

"Следует консультироваться с эпидемиологами при определении критериев и мер, которые будут необходимы для обеспечения безопасности туристов", - добавил Капелли.

Он сообщил, что ряд государств-членов ЕС настаивают на включении массированной поддержки туризма в план восстановления экономики ЕС и подчеркивают важность учреждения однородных правил как в области авиации, так и на морском и сухопутном транспорте.

На совещании подчеркивалось, что во многих странах ЕС туризм не только вносит значительный вклад в валовой национальный продукт сам по себе, но также прямо или косвенно затрагивает многие другие сектора экономики. Министры указывали, что это также важнейший источник дохода для местных сообществ и частных лиц.

Участники видеосовещания, кроме того, подчеркнули важность согласованного решения для возмещения путевок, включая ваучеры, и согласились с важностью сбора информации о мерах, связанных с туризмом, и распространения передового опыта по каналам ЕС.

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