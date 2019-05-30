Этот контент был опубликован 30 мая 2019 г. 18:15

(дополненная версия, добавлен 2-й абзац)

Вашингтон. 30 мая. ИНТЕРФАКС - США применят военную силу в случае, если Иран предпримет действия против их интересов в регионе, заявил в четверг журналистам американский спецпредставитель по Ирану Брайан Хук.

"Мы выявили ряд угроз американским интересам. В случае если мы будем атакованы, мы, как и обещали, ответим военной силой", - сказал Хук в ходе телефонного брифинга.

По его словам, США осуществили передислокация военных сил и средств в регионе, чтобы ответить на эти угрозы, и это возымело "желаемый сдерживающий эффект на расчеты иранским режимом рисков".

Отвечая на вопрос о том, что Китай и Индия импортируют иранскую нефть и могут ли они продолжать импортировать ее небольшие объемы, Хук сказал, что никаких исключений из санкций против импорта иранской нефти больше не будет.

Он добавил, что в случае нарушения любой страной запрета на приобретение у Ирана нефти, в отношении этого государства будут введены санкции.

Западные СМИ в свою очередь отмечают, что США сейчас проводят так называемую "кампанию максимального санкционного давления" на Иран с целью сократить доходы Тегерана от нефти и других видов экономической деятельности. При этом, уточняют СМИ, США пытаются сдержать то, что, по мнению Вашингтона, является "деструктивной политикой Тегерана в регионе".

Накануне газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники из нефтяной сферы Ирана, что Китай и ряд других стран из опасений попадания под американские санкции отказались от поставки иранской нефти.

США, ранее прекратившие участие в соглашении по иранскому атому, возобновили санкции против этой страны, целью которых, по словам американских высокопоставленных чиновников, является доведение экспорта нефти Ираном до "нулевой отметки". Вашингтон предупредил, что санкции будут распространяться и на третьи страны, которые продолжат нефтяной бизнес с Тегераном.

В последнее время отношения между Ираном и США обострились. В мае администрация США направила в Персидский залив авианосец "Авраам Линкольн" и эскадрилью бомбардировщиков под предлогом ответа на угрозы американским интересам со стороны Ирана.

1кю аю

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!