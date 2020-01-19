Этот контент был опубликован 19 января 2020 г. 10:18

Пекин. 19 января. ИНТЕРФАКС - Китай будет руководствоваться принципами рыночной экономики при переговорах с американскими компаниями и закупках товаров из США, заявил журналистам представитель Госкомитета КНР по развитию и реформам Мэн Вэй в воскресенье.

Он сказал на пресс-конференции, что Соединенные Штаты могут предложить высококачественные энергетические, промышленные, сельскохозяйственные, медицинские товары, а также располагают большими возможностями в области финансовых услуг.

Как сообщалось, в соответствии с подписанной на нынешней неделе первой фазой торгового соглашения Китай в течение двух лет должен импортировать из Соединенных Штатов товаров и услуг на сумму $200 млрд.

Эксперты высказывали опасения, что для китайского рынка сбыт таких объемов товаров окажется проблематичным.

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