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Этот контент был опубликован 10 июля 2018 г. 21:34 10.07.2018 - 21:34

Вашингтон. 10 июля. ИНТЕРФАКС - По меньшей мере один человек погиб в результате крушения самолета близ Претории в северной части Южно-Африканской Республики, сообщает во вторник газета "Вашингтон пост" со ссылкой на медиков.

По словам представителя местной медицинской службы ER24, еще 20 человек получили ранения разной степени тяжести и по-прежнему находятся в больнице.

Ранее сообщалось, что крушение самолета произошло близ местного аэропорта Вондербум. На корпусе самолета указано наименование компании Martin's Air Charter, которая является нидерландской.

Причина крушения пока неизвестна, однако не исключено, что к падению самолета привел отказ двигателя. Местные власти инициировали расследование по факту произошедшего.

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