При крушении пассажирского самолета на севере ЮАР погиб один человек
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Вашингтон. 10 июля. ИНТЕРФАКС - По меньшей мере один человек погиб в результате крушения самолета близ Претории в северной части Южно-Африканской Республики, сообщает во вторник газета "Вашингтон пост" со ссылкой на медиков.
По словам представителя местной медицинской службы ER24, еще 20 человек получили ранения разной степени тяжести и по-прежнему находятся в больнице.
Ранее сообщалось, что крушение самолета произошло близ местного аэропорта Вондербум. На корпусе самолета указано наименование компании Martin's Air Charter, которая является нидерландской.
Причина крушения пока неизвестна, однако не исключено, что к падению самолета привел отказ двигателя. Местные власти инициировали расследование по факту произошедшего.
1тэ эф
Интерфакс