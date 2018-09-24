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Этот контент был опубликован 24 сентября 2018 г. 17:12 24.09.2018 - 17:12

Нью-Йорк (ООН). 24 сентября. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в понедельник заявил, что ближневосточному региону может грозить "безконечная война", если в Сирии не удастся начать политический процесс.

"В ответственность (президента Сирии - ИФ) Башара Асада, а также тех, кто его поддерживает, входит проведение в жизнь политического процесса"- приводят французские СМИ слова главы внешнеполитического ведомства на полях ГА ООН.

По словам Ж.-И.Ле Дриана, если такого процесса не будет, то "мы рискуем столкнуться с бесконечной войной в регионе".

Ранее глава МИД Франции прибыл в Нью-Йорк, где с 24 по 27 сентября пройдет Генассамблея ООН.

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