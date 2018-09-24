При отсутствии политического процесса в Сирии Ближнему Востоку грозит "бесконечная война" - глава МИД Франции
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Нью-Йорк (ООН). 24 сентября. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в понедельник заявил, что ближневосточному региону может грозить "безконечная война", если в Сирии не удастся начать политический процесс.
"В ответственность (президента Сирии - ИФ) Башара Асада, а также тех, кто его поддерживает, входит проведение в жизнь политического процесса"- приводят французские СМИ слова главы внешнеполитического ведомства на полях ГА ООН.
По словам Ж.-И.Ле Дриана, если такого процесса не будет, то "мы рискуем столкнуться с бесконечной войной в регионе".
Ранее глава МИД Франции прибыл в Нью-Йорк, где с 24 по 27 сентября пройдет Генассамблея ООН.
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Интерфакс