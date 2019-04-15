Париж. 15 апреля. ИНТЕРФАКС- Сильный пожар, бушующий в понедельник в Соборе Парижской Богоматери, не привел к гибели или ранению людей, сообщают местные СМИ со ссылкой на данные французского МВД.
В министерстве пояснили, что на данном этапе не получали данных о пострадавших или погибших.
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