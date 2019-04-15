Этот контент был опубликован 15 апреля 2019 г. 20:49

Париж. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - Сильный пожар, бушующий в понедельник в Соборе Парижской Богоматери, не привел к гибели или ранению людей, сообщают местные СМИ со ссылкой на данные французского МВД.

В министерстве пояснили, что на данном этапе не получали данных о пострадавших или погибших.

По данным пожарной службы, первая информация о возгорании появилась около 18:50 по местному времени (19:50 мск).

В горящем соборе обрушилась крыша.

Собор Парижской Богоматери находится в центре Парижа и является символом французской столицы, а также одним из самых известных памятников в Европе. Он возводился по инициативе парижского епископа Мориса де Сюлли в период с 1163 по 1345 годы.

Реставрация готического собора проводилась в 19 веке: была отремонтирована скульптурная часть, поврежденная в Великую французскую революцию, а также был возведен новый шпиль.

Ежегодно собор посещают 14 млн человек. Кроме того, Собор Парижской Богоматери встречается в ряде художественных произведений - прежде всего, в одноименном романе Виктора Гюго.

1во ав

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