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Этот контент был опубликован 28 июня 2018 г. 21:47 28.06.2018 - 21:47

Вашингтон. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Стрельба в редакции газеты "Кэпитал" в американском городе Аннаполисе в штате Мэриленд привела к гибели четырех человек, сообщает "Си-би-эс ньюс" со ссылкой на два источника.

Ранее полиция сообщало о погибших и пострадавших без уточнения конкретного числа жертв.

Полиция на данный момент подтвердила, что на месте происшествия могут находиться другие стрелки, а также могут быть заложены бомбы, сообщает "Фокс ньюс". Ранее сообщалось, что один стрелявший взят полицией.

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