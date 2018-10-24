При строительстве метро в Софии обнаружена авиабомба времен Второй мировой войны

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Этот контент был опубликован 24 октября 2018 г. 16:06 24.10.2018 - 16:06

Брюссель. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Неразорвавшаяся авиабомба времен Второй мировой войны обнаружена в среду во время строительства метрополитена в центре Софии, сообщает Болгарское национальное радио. По его данным, жители домов, расположенных близ места обнаружения бомбы, эвакуированы. Перекрыто движение автотранспорта. На месте работают саперы и сотрудники военной полиции. Бомба будет обследована и вывезена в безопасное место для уничтожения. 1ар Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс