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Брюссель. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Неразорвавшаяся авиабомба времен Второй мировой войны обнаружена в среду во время строительства метрополитена в центре Софии, сообщает Болгарское национальное радио.

По его данным, жители домов, расположенных близ места обнаружения бомбы, эвакуированы. Перекрыто движение автотранспорта.

На месте работают саперы и сотрудники военной полиции.

Бомба будет обследована и вывезена в безопасное место для уничтожения.

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Интерфакс