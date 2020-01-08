Этот контент был опубликован 8 января 2020 г. 1:59

Вашингтон. 8 января. ИНТЕРФАКС - Граждане Ирака пострадали при атаке Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) на американскую авиабазу Айн аль-Асад в провинции Анбар на западе Ирака, сообщает CNN со ссылкой на источник в иракской Службе безопасности.

Как отмечает телеканал, собеседник не смог уточнить были ли граждане Ирака убиты или ранены. Он также не смог назвать точное число пострадавших.

Тем временем американский чиновник сообщил CNN, что на данный момент нет никаких сообщений о жертвах среди граждан США.

Но оценка ситуации все еще продолжается, отметил он.

Источник в иракской Службе безопасности сообщил CNN, что "13 ракет попали в авиабазу Айн-аль-Асад в Аль-Анбаре".

По словам источника, эти ракеты были выпущены с дальности около 10 км.

Ранее помощник главы Пентагона Джонатан Хоффман подтвердил, что в ночь на среду Иран осуществил ракетные удары по военным базам США в Ираке.

Он отметил, что "около 17:30 (23:30 мск вторника) Иран осуществил пуск более 10 баллистических ракет по военным базам США и коалиции в Ираке".

"Совершенно очевидно, что пуск ракет был осуществлен с территории Ирана", -добавил Хоффман.

Удары, по его словам, были нанесены по базам в Аль-Асаде и Эрбиле, где размещен персонал ВВС США и коалиции.

США принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности своих военных и военных стран коалиции. Ведется работа по оценке ущерба от нанесенных ударов, сказал Хоффман.

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