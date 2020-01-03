Этот контент был опубликован 3 января 2020 г. 2:53

Вашингтон. 3 января. ИНТЕРФАКС - Генерал Касем Сулеймани - глава иранского спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей Исламской революции - погиб при ракетном обстреле международного аэропорта Багдада, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на иракское ТВ и источники.

Кроме того, по данным агентства, погиб также заместитель командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандис.

Официальный представитель поддерживаемой Ираном военизированной группировки заявил в пятницу, что семь человек погибли в результате ракетного обстрела международного аэропорта Багдада, обвинив в этом Соединенные Штаты.

"Американские и израильские враги несут ответственность за убийство Абу Махди аль-Мухандиса и Касема Сулеймани", - заявил представитель ополчения, известного также как "Силы народной мобилизации", Ахмед аль-Ассади..

Представитель Службы безопасности Ирака подтвердил, что в результате нападения на аэропорт погибли семь человек, назвав это авиаударом.

1гк гс

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