Этот контент был опубликован 1 ноября 2019 г. 17:20

Нью-Йорк (ООН). 1 ноября. ИНТЕРФАКС - Комитет по сношениям со страной пребывания штаб-квартиры ООН рекомендовал генеральному секретарю Антониу Гутерришу как можно быстрее разрешить вопрос с невыдачей виз ряду делегаций, в том числе российской, иначе будет серьезно рассмотрена возможность решения вопроса через арбитраж.

"Комитет (по сношениям со страной пребывания - ИФ) считает, что если поднятые выше вопросы (невыдачи виз и ограничений на передвижение дипломатов, работающих в миссиях при ООН - ИФ) не будут решены (генеральным секретарем - ИФ) в разумный и ограниченный срок, то серьезным образом будет рассмотрена возможность принятия мер, предусмотренных разделом 21 Соглашения о Центральных учреждениях", - говорится в докладе комитета, опубликованном в пятницу.

Отмечается, что комитет рекомендует Гутерришу принимать более активное участие в работе Комитета в соответствии с резолюцией 2819 Генассамблеи от 15 декабря 1971 года, с тем чтобы "представлять интересы соответствующих сторон".

Комитет в своем докладе также "выразил озабоченность по поводу невыдачи въездных виз определенным представителям определенных государств-членов" ООН.

"В этой связи Комитет ожидает, что страна пребывания гарантирует, в соответствии с разделом 11 статьи IV Соглашения о Центральных учреждениях, выдачу всем представителям государств-членов и сотрудникам Секретариата въездных виз, с тем чтобы лица, набранные для работы в Секретариате или направленные на работу в составе постоянного представительства, могли максимально быстро приступить к исполнению своих обязанностей, а представители государств-членов могли своевременно приезжать в Нью-Йорк по официальным делам ООН, в том числе для участия в официальных заседаниях ООН", - подчеркивается в документе.

Комитет призвал США "пересмотреть свои особенные процедуры выдачи виз персоналу определенных представительств".

Американские власти не выдали визы 18-ти представителям российской делегации в рамках 74-й сессии Генассамблеи ООН. 15 октября прошло экстренное заседание Комитета по сношениям в связи с невыдачей виз ряду делегаций на мероприятия 74-й сессии Генассамблеи ООН.

По итогам встречи зампостпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин сообщил, что Россия поддерживает инициативу делегаций, предложивших запустить процедуру арбитража между генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и США как страной пребывания штаб-квартиры Организации из-за невыдачи виз ряду делегаций на мероприятия Генассамблеи.

"Часть делегаций, безусловно, мы поддерживаем эту инициативу, говорили о том, чтобы запустить механизм, предусмотренный разделом 21 соглашения о штаб-квартире ООН, а именно проведение арбитража между генсекретарем ООН и государством пребывания, как одним из возможных механизмов урегулирования этого вопроса", - сказал он.

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