Этот контент был опубликован 31 марта 2019 г. 8:18

Дубай. 31 марта. ИНТЕРФАКС - Саммит арабских стран, открывающийся в воскресенье в Тунисе, сконцентрирует внимание на вопросе признания США суверенитета Израиля над оккупированными им Голанскими высотами, сообщают СМИ со ссылками на источники, близкие к подготовке форума.

Декларация о признании суверенитета над Голанскими высотами за Израилем была подписана президентом США Дональдом Трампом 25 марта.

Министр иностранных дел Ливана Джебран Басиль заявил в минувшую субботу, что его арабские коллеги поддержали предложение объявить этот шаг США нарушающим Хартию ООН против приобретения земли силой.

Они также согласились поддержать право Сирии вернуть Голаны.

1гк ав

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