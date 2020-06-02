Этот контент был опубликован 2 июня 2020 г. 13:43

Берлин. 2 июня. ИНТЕРФАКС - Отношения с восточными соседями ЕС будут играть важную роль в ходе председательства ФРГ в Европейском Совете, заявил глава МИД Германии Хайко Маас.

"Для нас в ходе председательства в Совете совершенно особенную роль будут играть отношения с нашими восточными соседями. (. . .) Но я знаю, что французские коллеги смотрят на это так же - в особенности, с Украиной. Поэтому мы поддерживаем не только поиск мира на востоке Украины, но и политические и экономические усилия в свете реформ", - сказал Маас журналистам в Берлине во вторник по итогам переговоров с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

Председательство в Европейском Совете переходит к Германии 1 июля.

Конфликт на востоке Украины будет важной темой в ходе немецкого председательства, подчеркнул Маас.

"Нам придется заняться многими вопросами - как нам выйти из коронавирусного кризиса, и мы хотим поддержать в этом восточные страны, в том числе Украину. Но и политический процесс сохраняет для нас большое значение", - добавил немецкий министр.

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