Этот контент был опубликован 18 марта 2019 г. 12:47

*** В альянсе осуждают укрепление Россией обороны Крыма и строительство моста через Керченский пролив

Брюссель. 18 марта. ИНТЕРФАКС - Нормализовать отношения с Россией невозможно, пока Москва не прекратит "аннексию" Крыма, говорится в обнародованном в понедельник заявлении Североатлантического совета.

"Ответ НАТО на незаконные действия на Украине осуществлялся в рамках реакции международного сообщества, включавшей в себя санкции и поддержку Киева. Возврата к "привычному порядку вещей" не может быть до ясных конструктивных изменений в действиях России, которые демонстрировали бы соблюдение ею международных норм, ее международных обязательств и ответственности", - отмечается в заявлении, приуроченном к пятилетней годовщине вхождения Крыма в состав РФ.

В НАТО напомнили, что присоединение Крыма к РФ, по мнению Североатлантического союза, стало нарушением международного права, и призвали Москву вернуть Крым под контроль Украины.

"Мы решительно осуждаем этот акт, который мы не признаем и не признаем", - говорится в документе.

Также в альянсе подвергли критике усиление военной группировки РФ в Крыму.

"Мы осуждаем продолжающееся широкомасштабное усиление военного присутствия России в Крыму, и мы обеспокоены усилиями и планами России продолжать наращивание военного потенциала в регионе Черного моря", - подчеркивается в заявлении.

"Мы также осуждаем строительство Россией моста через Керченский пролив, что является еще одним нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины и причиняет дополнительные трудности украинской экономике", - говорится далее.

Североатлантический совет также призвал РФ отпустить задержанных украинских моряков, вернуть корабли Украине и обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам на побережье Азовского моря.

Кроме этого, в НАТО выразили обеспокоенность в связи с сообщениями о нарушении прав человека в Крыму и призвали положить конец таким действиям. В альянсе также отвергли "любые попытки легитимизировать или нормализовать незаконную и нелегитимную аннексию Крыма" со стороны России.

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