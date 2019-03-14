Этот контент был опубликован 14 марта 2019 г. 10:34

Брюссель. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Австрии Карин Кнайссль в четверг заявила, что проблема возвращения сирийских беженцев на родину по-прежнему имеет большое значение.

"Возвращение в Сирию беженцев является очень важной темой, - и, прежде всего, для соседних с ней стран", - сказала К.Кнайсль журналистам на донорской конференции по Сирии в Брюсселе.

Она подчеркнула, что необходимо создать приемлемые условия жизни для того, чтобы сирийцы могли возвратиться на родину.

По словам австрийского министра, сами сирийцы по-разному относятся к этому вопросу: часть из них стремится к воссоединению с родственниками, другие же не желают возвращаться после произошедшей на родине трагедии.

1тэ ар

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