Этот контент был опубликован 2 апреля 2019 г. 18:29

Вашингтон. 2 апреля. ИНТЕРФАКС - И.о. главы Пентагона Патрик Шанахан, комментируя ситуацию с желанием Турции приобрести и российские ЗРК С-400, и американские истребители F-35, выразил надежду на успешное урегулирование разногласий между Анкарой и Вашингтоном, чтобы Турция смогла получить американское оружие.

Накануне в Пентагоне заявили, что Анкара не отказывается от покупки российских ЗРК С-400, поэтому США приняли решение о приостановке сотрудничества с Турцией по F-35.

"Я ожидаю, что мы решим проблему, и у них (у турков - ИФ) будет подходящая военная техника - (системы ПРО - ИФ) Patriot и F-35", - сказал П.Шанахан журналистам в Пентагоне.

Он заявил, что рассчитывает на то, что позднее F-35 будут доставлены с американской авиабазы "Люк" (штат Аризона) в Турцию.

При этом он выразил уверенность в благоприятных перспективах для американского предложения Турции закупить системы Patriot.

Турция является партнером Lockheed Martin по развитию программы создания F-35. Турция изготавливает детали фюзеляжа, шасси и дисплеев кабины пилотов, а также планирует приобрести 100 самолетов F-35.

Однако как считают наблюдатели, в США вызывает серьезное беспокойство тот факт, что приобретение Турцией С-400 позволит рассекретить соответствующие системы F-35 и самолеты станут уязвимыми для российской системы ПВО.

Аналитики и военные чиновники считают, что самолеты-невидимки, F-35, являются единственным самолетом, эффективным против С-400, которая представляет особую угрозу для самолетов четвертого поколения, таких как F-16, F-15 и F/A-18.

США пытаются отговорить Анкару от покупки С-400, предлагая взамен систему ПРО Patriot.

Однако Анкара неоднократно заявляла, что не откажется от закупки российских ЗРК.

1аю ар де

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