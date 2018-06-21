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Этот контент был опубликован 21 июня 2018 г. 20:06 21.06.2018 - 20:06

Нью-Йорк (ООН). 21 июня. ИНТЕРФАКС - Проблем с обеспечением безопасности в городах России, принимающих Чемпионат мира по футболу, не имеется, заявил в четверг глава МВД РФ Владимир Колокольцев.

"Каких-то серьезных проблемных вопросов не имеется в плане обеспечения безопасности на Чемпионате мира по футболу, который проходит в Российской Федерации", - сказал В.Колокольцев журналистам в штаб-квартире ООН.

Вместе с тем министр отметил, что, "как и везде", есть "какие-то мелкие вопросы": совершение каких-то преступлений, карманных краж, но "не особо существенных".

"Мы реально понимаем, что наряду с добросовестными законопослушными болельщиками в страну приезжают и те, которые хотят заработать, в том числе, и на своих согражданах. И этому есть примеры", - сказал глава МВД РФ.

В.Колокольцев выразил надежду на то, что данные проблемы будут решены "совместными усилиями с коллегами из-за рубежа, которые работают в центре международного полицейского сотрудничества, организованного на базе всероссийского института повышения квалификации в Домодедово".

Чемпионат мира по футболу 2018 года проходит в России с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах.

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