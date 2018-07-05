Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 5 июля 2018 г. 7:18 05.07.2018 - 07:18

Гонконг. 5 июля. ИНТЕРФАКС - Прогнозируемые на пятницу проливные дожди в таиландской провинции Чианг Рай могут стать дополнительной проблемой для эвакуации детской футбольной команды и ее тренера, заблокированной в пещере на севере Таиланда, заявил губернатор провинции Наронгсак Оссатанакорн.

"Нашей самой большой озабоченностью является вода. Мы подсчитываем, сколько у нас есть времени на тот случай, если пойдут дожди, сколько часов или дней", - сказал он журналистам.

В настоящее время насосы круглосуточно откачивают воду из пещеры, однако темпы понижения ее уровня не превышают одного сантиметра в час. Возобновившиеся ливни могут свести эти усилия не нет.

В то же время, 12 детям и тренеру уже доставлены 13 комплектов водолазного снаряжения, морской спецназ приступил к обучению детей подводному плаванию, поскольку значительного падения уровня воды можно ждать только в октябре.

По словам губернатора, в настоящее время пловцы из спецназа и постоянно находящиеся с детьми военные медики оценивают, насколько состояние детей позволяет начать эвакуацию как можно скорее, хотя накануне он заявлял, что не допустит никакого риска при проведении спасательной операции.

Если будет принято решение о выведении детей подводным путем, им придется в сопровождении профессиональных пловцов преодолеть под водой около пяти километров.

По информации штаба спасателей, "дети в хорошем настроении, им нечего делать, они шутят, едят, спят".

Тем не менее, на случай непредвиденной ситуации, "узников" пещеры обеспечили продуктами питания и медикаментами примерно на четыре месяца.

1гк пч

Neuer Inhalt Horizontal Line