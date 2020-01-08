Этот контент был опубликован 8 января 2020 г. 12:18

Дубай. 8 января. ИНТЕРФАКС - Военные методы не решат проблемы Ближнего Востока, сторонам необходимо действовать сдержанно, заявили власти автономного Иракского Курдистана в связи с эскалацией напряженности в регионе.

"Что касается недавних событий, особенно сегодня утром, то Курдский автономный район повторяет: военные методы никоим образом не решат проблемы ", - приводит сайт ливанского издания "Дейли стар" выдержки из заявления.

"Курдский автономный район добивается деэскалации ситуации и диалога, и дипломатического решения проблем. Он также добивается стабильности, мира и призывает все стороны воздержаться от того, чтобы втягивать Курдский автономный район в конфликт", - говорится в документе.

В руководстве автономии напомнили, что возглавляемая США коалиция против террористической группировки ИГ (запрещена в РФ) сыграла важную роль в разгроме боевиков. В Эрбиле также призвали страны-участницы коалиции не позволить возродиться ИГ.

В ночь на среду иранский Корпус стражей Исламской революции нанес ракетные удары по двум иракским базам, на которых находятся военнослужащие возглавляемой США коалиции по борьбе против ИГ. Иранские власти заявили, что это стало ответом на американскую спецоперацию, в ходе которой 3 января в Ираке был убит командующий иранским спецподразделением "Кудс" Касем Сулеймани. Одна из баз, подвергнувшихся атаке, располагалась возле Эрбиля.

1аю яч

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!