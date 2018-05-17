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Этот контент был опубликован 17 мая 2018 г. 17:47 17.05.2018 - 17:47

Лондон. 17 мая. ИНТЕРФАКС - Примерно 17 млн британских работников обладают навыками счета на уровне школьников начальных классов, что ежегодно приводит к потере порядка 20 млрд фунтов стерлингов ($27 млрд) в экономике страны, говорится в исследовании некоммерческой организации National Numeracy.

Организация разработала онлайн-тест для проверки способности к работе с числами. Несмотря на сравнительную легкость заданий, пройти его удалось не всем.

Например, по условиям задачи почасовая оплата труда составляет 9 фунтов, и необходимо указать, какой она станет после повышения зарплаты на 5%. По словам главы National Numeracy Майка Элликока, от четверти до половины британцев не смогли верно ответить на этот вопрос, хотя при прохождении теста разрешено пользоваться калькулятором.

М.Элликок отмечает, что дело даже не в неумении считать, а в привычке изначально отметать задачи на счет как слишком сложные.

Из-за проблем с арифметикой страдает производительность труда, а также личные финансы: люди с недостаточными знаниями счета чаще берут кредиты на невыгодных условиях, имеют задолженность по карте и недостаточные накопления на пенсию. Кроме того, зарплаты финансово грамотных работников в среднем на 26% выше, чем у их неграмотных коллег.

Служба финансово-экономической информации

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