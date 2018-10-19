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Этот контент был опубликован 19 октября 2018 г. 11:29 19.10.2018 - 11:29

Кабул. 19 октября. ИНТЕРФАКС - Выборы в парламент Афганистана отложены на неделю в южной афганской провинции Кандагар после нападения боевиков "Талибан" (террористическая организация, запрещенная в РФ) в минувший четверг, сообщил пресс-секретарь президента Афганистана Харун Чахансури.

Решение о переносе дня голосования в Кандагаре с 20 октября на более поздний срок было принято в пятницу на экстренном заседании Совета нацбезопасности Афганистана под председательством президента страны Ашрафа Гани после обращений представителей местного населения и по предложению Центральной избирательной комиссии, сообщил Х.Чахансури в микроблоге в "Твиттере".

При нападении боевиков в Кандагаре в минувший четверг были убиты начальник полиции провинции Абдул Разик, глава отделения Национального управления безопасности в Кандагаре Абдул Моммин и оператор афганской телекомпании RTA.

По данным МВД Афганистана, губернатор Кандагара Залмай Веса в результате инцидента получил ранения. Представитель ведомства подтвердил, что командующий миссии НАТО в Афганистане Скотт Миллер, о ранении которого ранее сообщали СМИ, находится в безопасности и вернулся в Кабул.

По словам представителя миссии НАТО Дейв Батлер, ранения в результате инцидента получили три представителя коалиции, включая одного американского военнослужащего и одного гражданского специалиста также из США.

По данным СМИ, ответственность за теракт взяло на себя радикальное движение "Талибан".

вш

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