Этот контент был опубликован 31 января 2020 г. 19:59

Рим. 31 января. ИНТЕРФАКС - Итальянский круизный лайнер Costa Smeralda, пассажиры и члены экипажа которого днем ранее прошли проверку на наличие коронавируса, в пятницу вечером вышло из порта в Италии и продолжило плавание по своему маршруту, сообщают сайты, отслеживающие движение судов.

Согласно их данным, лайнер вышел из порта города Чивитавеккья и движется на запад.

В четверг на борту судна находились около 7 тыс. пассажиров и членов экипажа. Сообщалось, что среди этих людей - 67 россиян.

В пятницу 1 тыс. 143 пассажиров, у которых круиз завершился, сошли на берег. Изначально они должны были сделать это днем ранее, однако из-за проверок на коронавирус в четверг покидать судно было запрещено.

Остальные пассажиры продолжили плавание.

Ранее в компании Costa Crociere пояснили, что судно, которое было вынуждено задержаться в порту города Чивитавеккья, из-за этой затянувшейся остановки теперь отменит заход в город Специя. Вместо этого Costa Smeralda направится в Савону, минуя Специю.

Врачи в четверг проверяли двух пассажиров их КНР, у которых мог быть коронавирус. В итоге выяснилось, что опасения были напрасными, и Costa Smeralda получила разрешение продолжить круиз.

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