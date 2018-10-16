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Этот контент был опубликован 16 октября 2018 г. 9:06 16.10.2018 - 09:06

Париж. 16 октября. ИНТЕРФАКС - В Париже не видят необходимости созыва саммита в "Нормандском формате" (Россия, ФРГ, Франция, Украина), пока нет прогресса в деле выполнения Минских соглашений, заявил "Интерфаксу" французский дипломатический источник.

"Для проведения саммита Нормандской четверки по Украине необходимо, чтобы был прогресс или перспектива прогресса (в деле урегулирования кризиса в Донбассе и выполнения Минских соглашений - ИФ). Это то, чего пока нет, поэтому смысла проводить встречу ради встречи мы не видим" - отметил собеседник агентства.

"Пока сигналов к улучшению ситуации на Украине в вопросе выполнения минских соглашений нет", - подчеркнул он.

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