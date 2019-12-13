Этот контент был опубликован 13 декабря 2019 г. 13:54

Брюссель. 13 декабря. ИНТЕРФАКС - Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила в пятницу, что прогресса, достигнутого на встрече лидеров ФРГ, Франции, Украины и России на этой неделе в Париже, оказалось недостаточно для снятия санкций с России.

"Французский президент Эмманюэль Макрон и я вчера сообщали об итогах саммита в нормандском формате. Мы можем указать, что определенный прогресс был достигнут, но его недостаточно для снятия санкций с России, и поэтому мы единогласно согласились продлить санкции", - сказала она на пресс-конференции в Брюсселе.

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