Берлин. 2 октября. ИНТЕРФАКС - Канцлер Германии Ангела Меркель назвала прогрессом согласование "формулы Штайнмайера", но заявила, что говорить о возможном снятии санкций с России пока преждевременно.
"Мы добились прогресса, но нужно много дальнейших шагов. Это не значит, что мы уже можем снять санкции, но есть предпосылки, и все стороны сегодня это подтвердили, что теперь может состояться встреча (в "нормандском формате" - ИФ) на уровне глав государств и правительств", - сказала Меркель журналистам в Берлине.
В "нормандский формат" по урегулированию ситуации в Донбассе входят Германия, Россия, Украина, Франция.
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