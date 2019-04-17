Этот контент был опубликован 17 апреля 2019 г. 9:58

Брюссель. 17 апреля. ИНТЕРФАКС - Продажи автомобилей в Европе - 27 стран ЕС (без Мальты) плюс Исландия, Норвегия и Швейцария - в марте 2019 года снизились на 3,6%, до 1,77 млн машин, причем показатель падает седьмой месяц подряд, говорится в сообщении Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA).

По итогам первого квартала падение составило 3,2%, до 4,146 млн машин.

Спад на европейском рынке автомобилей объясняется введением нового стандарта определения расхода топлива для легковых автомобилей и легких коммерческих автомобилей (WLTP) в сентябре прошлого года.

Число зарегистрированных новых машин в 27 странах ЕС (без учета Мальты, данные по которой отсутствуют) в прошлом месяце уменьшилось на 3,9% и составило 1,722 млн против 1,793 млн годом ранее, свидетельствуют данные ACEA.

Продажи машин снизились на всех крупнейших авторынках Европы. В Великобритании продажи упали на 3,4%, до 458,1 тыс., в Германии - на 0,5%, до 345,5 тыс., во Франции - на 2,3%, до 225,8 тыс., в Италии - на 9,6%, до 193,7 тыс., в Испании - на 4,3%, до 122,7 тыс.

Самые значительные темпы снижения в феврале наблюдались на Кипре (на 53%) и в Финляндии (на 20,9%), максимальные темпы роста зафиксированы в Литве (на 43,8%), Дании (на 33,2%) и Румынии (на 20,8%).

Крупнейшим поставщиком автомобилей на европейский авторынок в марте оставалась группа Volkswagen. Ее продажи в ЕС снизились меньше, чем среднее падение по рынку, - на 1,1% относительно того же месяца 2018 года, до 399,7 тыс. автомобилей. Доля рынка при этом повысилась с 22,6% до 23,2%.

Количество регистраций автомобилей собственно бренда Volkswagen снизилось на 3,3%, Skoda - на 1,2%, Porsche - упало на 18,8%. Тем временем продажи Audi увеличились на 1,7%, Seat - на 4,8%.

Доля французской PSA Group на европейском рынке увеличилась с 15,9% до 16,3%. Совокупные продажи всех брендов PSA в прошедшем месяце составили 281,6 тыс. автомобилей (-1,4%), собственно марки Peugeot - понизились на 4,2%, Citroen - повысились на 7,4%, объемы реализации Opel/Vauxhall уменьшились на 2,5%.

Другой французский автопроизводитель, группа Renault, повысил продажи в ЕС в марте на 2,3%, до 179 тыс. машин. Доля компании на рынке региона при этом поднялась с 9,8% до 10,4%. Продажи бренда Renault упали на 5,6%, Dacia - подскочили на 22,2%. При этом в Европе было продано 466 автомобилей Lada против 471 годом ранее.

Число регистраций новых автомобилей итало-американской FCA Group сократилось на 11,9%, в том числе спрос на марку Fiat упал на 12,2%, а продажи Jeep увеличились всего на 3,6%.

Ford сократил продажи в ЕС в марте на 15,5%.

Число новых зарегистрированных автомобилей германского концерна BMW снизилось на 2,2%, Daimler - на 13,3%.

Реализация автомобилей японской Toyota на европейском рынке сократилась на 3,7%, падение продаж Nissan составило 28,4%. Корейская Hyundai уменьшила продажи на 3,9%.

Показатели шведско-китайской Volvo улучшились на 3,6%, британо-индийской Jaguar Land Rover - на 3,3%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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