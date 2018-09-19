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Этот контент был опубликован 19 сентября 2018 г. 11:04 19.09.2018 - 11:04

Брюссель. 19 сентября. ИНТЕРФАКС - Продажи автомобилей в Европейском союзе в июле 2018 года увеличились на 10,5% по сравнению с тем же месяцем прошлого года и существенно усилили рост в августе - до 31,2%.

Число зарегистрированных новых машин в 27 странах ЕС (без учета Мальты, данные по которой отсутствуют) в прошлом месяце составило 1 млн 134 тыс. автомобилей, говорится в сообщении Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA).

Август традиционно является самым слабым месяцем в году для продаж автомобилей, и наиболее вероятным объяснением бурного роста рынка в этом месяце в текущем году является вступление в силу нового стандарта определения расхода топлива для легковых автомобилей и легких коммерческих автомобилей (WLTP) с 1 сентября 2018 года, отмечают в ACEA.

Некоторые автопроизводители предлагали покупателям очень привлекательные условия покупок машин еще до вступления в силу нового стандарта, в связи с чем темпы роста спроса на автомобили во многих странах ЕС, включая ряд крупнейших рынков, в августе выражались двузначным числом.

Августовские продажи в Испании взлетели на 48,7%, во Франции - на 40%, в Германии - на 24,7%, в Великобритании - на 23,1%, в Италии - 9,5%.

При этом, например, в Румынии спрос на машины в прошлом месяце подскочил на 112,9%, в Литве - на 58,5%, в Греции - на 50,3%.

Число новых автомобилей, зарегистрированных в Германии, в прошлом месяце составило 316,405 тыс. Таким образом, немецкий авторынок по-прежнему остается крупнейшим по величине в Европе.

Вторую позицию удерживает Франция (150,39 тыс. автомобилей), третье место заняла Испания (107,692 тыс. машин), четвертое - Великобритания (94,094 тыс. машин), пятое - Италия (91,551 тыс. машин).

В июле в странах ЕС было продано около 1,3 млн автомобилей. Наибольший рост среди основных рынков региона был отмечен в Испании (+19,3%), во Франции повышение составило 18,9%, в Германии - 12,3%, в Италии - 4,7%, в Великобритании - 1,2%. ACEA не публиковала отдельные данные о продажах за июль, а включила их в августовский отчет.

За восемь месяцев 2018 года продажи повысились на 6,1%, до 10 млн 861 тыс. автомобилей, главным образом, за счет сильных летних месяцев.

Спрос в Испании с начала года увеличился на 14,6%, во Франции - на 8,9%, в Германии - на 6,4%. В Италии продажи уменьшились на 0,1%, в Великобритании - на 4,2%.

В странах ЕС (без Мальты), Исландии, Норвегии и Швейцарии в августе было продано 1 млн 172 тыс. автомобилей, что на 29,8% больше, чем годом ранее. За первые восемь месяцев продажи в этой группе повысились на 5,9%, почти до 11,182 млн машин.

Крупнейшим поставщиком автомобилей на европейский авторынок в августе оставалась группа Volkswagen. Ее продажи в ЕС повысились на 41% в прошлом месяце - до 307,6 тыс. автомобилей, доля рынка за год выросла с 25,2% до 27,1%.

Количество регистраций автомобилей собственно бренда Volkswagen увеличилось на 46,2%, Audi - на 33,8%, Skoda - на 14,9%, Seat - на 74,5%, Porsche - на 91,9%.

Доля PSA Group на европейском рынке сократилась в августе с 15,4% до 13,9%. Совокупные продажи всех брендов PSA в прошедшем месяце составили 157,55 тыс. автомобилей (+17,9%), при этом число новых машин марки Peugeot на дорогах Европы выросло на 20,9%, Citroen - на 38,8%, Opel/Vauxhall - на 4,4%.

Другой французский автопроизводитель, группа Renault, увеличил продажи в ЕС в августе на 57,8% - до 140,052 тыс. автомобилей. Доля компании на рынке региона увеличилась с 10,3% до 12,3%. Продажи бренда Renault поднялись на 68,6%, Dacia - на 37,1%. При этом в Европе было продано 590 автомобилей Lada - на 40,8% больше, чем в августе 2017 года.

Продажи FCA Group сократились в прошлом месяце на 39,8%, при этом сохранялся сильный спрос на марку Jeep (+161,5%).

Ford увеличил продажи в ЕС в августе на 16,9%, германский концерн BMW - на 6,5%, тогда как Daimler сократил продажи на 2,8%.

Реализация автомобилей японской Toyota на европейском рынке увеличилась на 19,4%, продажи Nissan подскочили на 44,7%, а Honda - на 20,8%.

Южнокорейские бренды Hyundai и Kia увеличили продажи в ЕС на 35% и 14,5% соответственно.

Служба финансово-экономической информации

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finance@interfax.ru

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