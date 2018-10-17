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Этот контент был опубликован 17 октября 2018 г. 10:22 17.10.2018 - 10:22

Брюссель. 17 октября. ИНТЕРФАКС - Продажи автомобилей в Европейском союзе в сентябре 2018 года упали на 23,5%.

Столь резкое снижение не стало сюрпризом для рынка, учитывая вступление в силу нового стандарта определения расхода топлива для легковых автомобилей и легких коммерческих автомобилей (WLTP) с 1 сентября, в ожидании которого продажи машин в ЕС взлетели на 31,2% в августе.

В сентябре падение продаж в большинстве стран ЕС, включая пять крупнейших рынков, выражалось двузначными числами, говорится в сообщении Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA).

Число зарегистрированных новых машин в 27 странах ЕС (без учета Мальты, данные по которой отсутствуют) в прошлом месяце составило 1 млн 91 тыс. автомобилей, свидетельствуют данные ACEA.

Сентябрьские продажи в Германии упали на 30,5%, в Великобритании - на 20,5%, во Франции - на 12,8%, в Испании - на 17%, в Италии - на 25,4%.

Наиболее существенно сокращение продаж среди стран ЕС было отмечено в Румынии - 73,4%, рост зафиксирован лишь в Болгарии и Хорватии - соответственно на 8,5% и 3,3%.

Британский рынок стал крупнейшим в Европе в сентябре, обойдя Германию.

Число новых автомобилей, зарегистрированных в Великобритании, в прошлом месяце составило 338,834 тыс., в Германии - 200,134 тыс. машин.

На третьем месте находится Франция (148,750 тыс. автомобилей), на четвертом - Италия (124,976 тыс.), на пятом - Испания (69,129 тыс.).

За девять месяцев 2018 года продажи повысились на 2,5%, до 11 млн 952 тыс. автомобилей. Спрос на автомобили в Испании с начала этого года вырос на 11,7%, во Франции - на 6,5%, в Германии - на 2,4%. При этом продажи снизились в Италии (на 2,8%) и в Великобритании (на 7,5%).

В странах ЕС (без Мальты), Исландии, Норвегии и Швейцарии в сентябре было продано 1 млн 123 тыс. автомобилей, что на 23,4% меньше, чем годом ранее. За девять месяцев продажи в этой группе повысились на 2,3%, до 12 млн 305 тыс. машин.

Крупнейшим поставщиком автомобилей на европейский авторынок в сентябре оставалась группа Volkswagen. Ее продажи в ЕС упали на 48% в прошлом месяце - до 171,963 тыс. автомобилей, доля рынка за год снизилась с 23,2% до 15,8%.

Количество регистраций автомобилей собственно бренда Volkswagen уменьшилось на 52,2%, Audi - на 60,7%, Skoda - на 28,1%, Seat - на 31,8%, Porsche - на 68,8%.

Доля PSA Group на европейском рынке в сентябре увеличилась с 15,1% до 18,2%. Совокупные продажи всех брендов PSA в прошедшем месяце составили 198,988 тыс. автомобилей (-7,7%), собственно марки Peugeot сократились 4,3%, Citroen - на 3,4%, Opel/Vauxhall - на 11,2%.

Другой французский автопроизводитель, группа Renault, уменьшил продажи в ЕС в сентябре на 27% - до 94,964 тыс. автомобилей. Доля компании на рынке региона уменьшилась с 9,1% до 8,7%. Продажи бренда Renault упали на 31,7%, Dacia - на 14,6%. При этом в Европе было продано 334 автомобиля Lada - на 21% меньше, чем в сентябре 2017 года.

Продажи FCA Group снизились в прошлом месяце на 31,9%, спрос на марку Jeep упал на 8,5%.

Ford сократил продажи в ЕС в сентябре на 13,7%, германский концерн BMW - на 8,6%, Daimler - на 11,8%.

Реализация автомобилей японской Toyota на европейском рынке уменьшилась на 1,2%, Nissan - на 45,5%, Honda - на 26,6%.

Hyundai сократил продажи в ЕС в прошлом месяце на 10,9%, а другой южнокорейский бренд - Kia - увеличил продажи на 2,9%.

Рост продаж также зафиксировал шведский автопроизводитель Volvo (+2,9%).

Служба финансово-экономической информации

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finance@interfax.ru

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