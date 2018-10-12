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Этот контент был опубликован 12 октября 2018 г. 13:15 12.10.2018 - 13:15

Шанхай. 12 октября. ИНТЕРФАКС - Продажи автомобилей в Китае в сентябре 2018 года сократились третий месяц подряд, причем падение стало максимальным с января 2012 года на фоне торможения экономического роста и торговых споров с США.

Совокупные продажи автотранспорта, включая грузовики и автобусы, в прошлом месяце уменьшились на 11,6%, до 2,39 млн единиц, говорится в сообщении Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM).

В июле показатель упал на 4%, в августе - на 3,8%.

"Автомобилестроение годами было двигателем китайского экономического роста. Теперь его роль снижается", - отметил заместитель генерального секретаря CAAM Сюй Хайдун.

Ранее CAAM прогнозировала, что по итогам 2018 года продажи автомобилей в Китае в целом увеличатся на 3%, как и годом ранее. Однако теперь в организации считают, что этот прогноз не удастся реализовать. Сторонние аналитики при этом опасаются первого сокращения на авторынке Китая по крайней мере с 1999 года.

Тем не менее, с начала года продажи автомобилей в КНР увеличились на 1,5% по сравнению с январем-сентябрем 2017 года, до 20,49 млн машин.

General Motors Co., которая до недавнего времени была одной из самых успешных иностранных компаний на китайском рынке, в сентябре зарегистрировала падение продаж на 14,9% в годовом выражении.

Объемы реализации автомобилей германской Volkswagen сократились на 10,5%. Продажи Ford Motor co. в сентябре рухнули на 43%.

Отмечается, что реализация автомобилей на новых источниках энергии в сентябре подскочило на 54,8% в годовом выражении после роста на 50% месяцем ранее. В общей сложности за девять месяцев 2018 года продано 721 тыс. таких машин, на 81,1% больше, чем за тот же период прошлого года.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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