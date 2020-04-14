Этот контент был опубликован 14 апреля 2020 г. 9:20

Пекин. 14 апреля. ИНТЕРФАКС - Продажи смартфонов iPhone, выпускаемых американской компанией Apple Inc., существенно выросли в Китае в марте на фоне постепенного восстановления баланса спроса и предложения на рынке, пострадавшем из-за пандемии коронавируса.

Согласно данным министерства промышленности и информатизации КНР, продажи мобильных телефонов в стране увеличились в прошлом месяце на 241% относительно февраля, до 21,8 млн единиц, хотя и снизились на 23% в годовом выражении. В том числе было продано 6,2 млн смартфонов с поддержкой сетей пятого поколения связи (5G), что на 161% больше, чем месяцем ранее, и составляет 27% от всего объема поставок мобильных телефонов по сравнению с 37% в феврале.

Аналитик Barclays Тим Лонг отмечает, что эти данные указывают на рост продаж iPhone в марте на 416% в месячном выражении, до примерно 2,5 млн единиц. Apple, как ожидается, представит свои iPhone 5G позднее в этом году.

На долю телефонов, оснащенных операционной системой Android, пришлось 88% китайского рынка смартфонов в марте по сравнению с 92% в феврале.

Акции Apple подорожали почти на 2% по итогам торгов в понедельник. За последние 12 месяцев капитализация компании выросла на 37,4%.

Служба финансово-экономической информации

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