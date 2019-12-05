Этот контент был опубликован 5 декабря 2019 г. 5:13

Вашингтон. 5 декабря. ИНТЕРФАКС - Страны НАТО, а также союзники США в Азии выступают за продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), срок действия которого истекает в феврале 2021 года, заявила экс-заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер.

"Союзники по НАТО, а также наши союзники в Азии поддерживают продление ДСНВ", - сказал Геттемюллер в ходе слушаний в комитете по международным делам Палаты представителей США. Текст ее выступления опубликован на сайте комитета.

"Я считаю, что в интересах национальной безопасности Соединенных Штатов продлить действие договора до февраля 2026 года. Такое расширение обеспечит стабильную среду как для модернизации американской ядерной триады, так и для переговоров по новому договору о сокращении стратегических ядерных вооружений", - заявила она.

Ее мнение поддерживает и экс- председатель Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) вооруженных сил США Майкл Маллен.

"ДСНВ вносит существенный вклад в национальную безопасность США, обеспечивая ограничения, надежную проверку и предсказуемость в отношении российских стратегических ядерных сил", - отметил он в ходе слушаний.

По его словам, в национальных интересах США продлить срок действия ДСНВ на пять лет. Он выразил надежду, что президент США Дональд Трамп примет решение о продлении договора.

"Чем скорее наши страны смогут обсудить и договориться о продлении договора, тем лучше, чтобы устранить существующую сейчас неопределенность и заложить основу для дополнительных шагов по устранению ядерных угроз и укреплению стратегической стабильности", - заявил он.

Маллен добавил, что поддерживает "прямое продление договора".

"Меры, которые изменяют или добавляют новые обязательства к договору, такие как привлечение другой страны, такой как Китай, или новые категории оружия, такие как нестратегическое ядерное оружие. (...) Такие меры потребуют нового соглашения и нового процесса консультирования и согласия Сената", - подчеркнул экс-председатель ОКНШ.

"Крайне важно вести диалог о стратегической стабильности с Китаем, проводить меры по обеспечению транспарентности и укреплению доверия и закладывать основу для будущих мер по контролю над вооружениями, но было бы безусловной ошибкой жертвовать преимуществами для национальной безопасности взаимных ограничений с Россией ради достижения маловероятного в ближайшем будущем соглашения о контроле над вооружениями с Китаем", - добавил он.

ДСНВ - договор между РФ и США о дальнейшем взаимном сокращении арсеналов развёрнутых стратегических ядерных вооружений, который вступил в силу 5 февраля 2011 года.

Его действие завершится в 2021 году. Россия и США могут договориться о его продлении на пять лет.

5 февраля 2018 года наступил контрольный срок выполнения ДСНВ, согласно которому у России и США должно остаться до 1550 единиц развернутых ядерных боезарядов и до 700 развернутых носителей - межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), или до 800 единиц развернутых и неразвернутых носителей. В этот день США объявили, что количество развернутых МБР, БРПЛ и ТБ в их арсенале составляет 660 единиц, с учетом неразвернутых носителей - 800 единиц.

1вз тг

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