Продление санкций в отношении России не должно быть автоматическим, заявляет премьер Италии

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Этот контент был опубликован 27 июня 2018 г. 10:29 27.06.2018 - 10:29

Брюссель 27 июня. ИНТЕРФАКС - Председатель совета министров Италии Джуззепе Конте в среду высказался против автоматического продления санкций в отношении России. "Ничего не должно происходить автоматически в том, что касается санкций в отношении России. Санкции - это средство, а не цель", - цитируют его слова итальянские СМИ. (ПОСЛЕДУЕТ) 1ар Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс