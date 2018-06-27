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Этот контент был опубликован 27 июня 2018 г. 10:31 27.06.2018 - 10:31

Брюссель 27 июня. ИНТЕРФАКС - Председатель совета министров Италии Джуззепе Конте в среду высказался против автоматического продления санкций в отношении России.

"Ничего не должно происходить автоматически в том, что касается санкций в отношении России. Санкции - это средство, а не цель", - цитируют его слова итальянские СМИ.

Ранее в июне Дж.Конте заявлял, что работает над снятием антироссийских санкций и поддерживает президента США Дональда Трампа во мнении, что Россия должна вернуться в состав G7.

"Конечно, эти санкции связаны с минскими соглашениями, которые должны быть исполнены. Поэтому снять санкции за один день не получится, но мы будем работать в этом направлении", - отмечал тогда итальянский премьер.

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