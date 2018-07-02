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Этот контент был опубликован 2 июля 2018 г. 11:05 02.07.2018 - 11:05

Брюссель. 2 июля. ИНТЕРФАКС - В течение ближайших дней экономические санкции Европейского союза по России могут быть официально продлены решением Совета ЕС по письменной процедуре, сообщил в понедельник "Интерфаксу" европейский дипломатический источник.

"Учитывая, что имеется политическое согласие руководителей стран ЕС об очередном продлении экономических ограничительных мер в отношении Российской Федерации, формальное продление санкций может состояться по письменной процедуре", - объяснил собеседник агентства.

На вопрос о том, когда ожидается это решение, он ответил: "Очень вероятно, что уже на этой неделе".

На саммите ЕС 28-29 июня канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон как участники "нормандского формата" доложили о выполнении минских соглашений по украинскому урегулированию. По итогам их сообщения главы государств и правительств стран ЕС приняли политическое решение о новом продлении антироссийских экономических санкций на очередные 6 месяцев.

До этого Совет ЕС продлил 21 декабря 2017 года экономические санкции, касающиеся отдельных секторов российской экономики, до 31 июля 2018 года.

19 марта 2015 года Европейский совет связал срок действия санкций с полным выполнением минских соглашений по урегулированию на востоке Украины.

Эти ограничительные меры были первоначально введены 31 июля 2014 года сроком на один год "в ответ на действия России по дестабилизации ситуации на Украине". Они были усилены в сентябре 2014 года. Меры касаются финансового, энергетического и оборонного секторов, а также товаров двойного назначения.

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