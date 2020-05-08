Этот контент был опубликован 8 мая 2020 г. 18:48

Вашингтон. 8 мая. ИНТЕРФАКС - США вряд ли пойдут на продление до истечения дедлайна Договора о СНВ, если помимо РФ в нем не будет участвовать Китай, заявил спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

В интервью газете Washington Times он подчеркнул, что "Россия должна привести на переговоры и Китай", если действительно хочет добиться продления СНВ.

"С СНВ много проблем. Одна из них - это тот факт, что соглашение не распространяется на Китай", - сказал он. Собеседник издания пояснил, что президент США Дональд Трамп не заинтересован в продлении соглашений, в которых много недостатко.

Биллингсли подчеркнул, что российской стороне, по его мнению, тоже должно быть выгодно решить проблему расширяющегося китайского арсенала ракет малой дальности.

Washington Times напоминает, что китайская сторона заявляла, что не собирается принимать участие в работе над трехсторонним соглашением по контролю над вооружениями.

Срок действия Договора о СНВ истекает в феврале 2021 года.

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