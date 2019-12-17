Этот контент был опубликован 17 декабря 2019 г. 22:00

Брюссель. 18 декабря. ИНТЕРФАКС - Вопрос о продлении на шесть месяцев экономических санкций ЕС против России внесен в повестку заседания Комитета постоянных представителей (Coreper) стран Евросоюза на среду по разделу "без обсуждения", сообщил "Интерфаксу" источник в ЕС.

"Решение будет представлено завтра на заседании Coreper как пункт без обсуждения", - сказал собеседник агентства вечером во вторник.

"Вслед за этим оно должно быть еще представлено Совету (ЕС - ИФ) для окончательного утверждения", - добавил источник, не став уточнять дату постановления совета.

В повестке Coreper на 18 декабря по разделу "без обсуждения" числится пункт: "Решение совета относительно ограничительных мер в связи с действиями России, дестабилизирующими ситуацию на Украине - продление".

12 декабря главы государств и правительств Евросоюза на саммите ЕС на основе сообщений, сделанных канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном о выполнении минских соглашений по итогу четырехсторонней встречи России, Украины, Германии и Франции в "нормандском формате" в Париже 9 декабря 2019 года, приняли политическое решение о продлении еще на полгода секторальных экономических санкций.

С 2015 года Евросоюз увязывает снятие санкций с полным выполнением минских соглашений.

После решения Европейского совета по процедуре ЕС продление должно пройти согласование в Coreper и утверждение в Совете Евросоюза.

Вслед за публикацией постановления Совета ЕС в "Официальном журнале" Евросоюза продление вступит в силу.

В последний раз Совет ЕС продлевал эти санкции 27 июня 2019 года, и они действуют до 31 января 2020 года.

Экономические санкции включают:

- ограничение доступа на первичный и вторичный рынок капитала ЕС для пяти российских финансовых учреждений с мажоритарной долей государства в уставном капитале и их дочерних подразделений, в которых эти организации имеют мажоритарную долю и которые учреждены за пределами ЕС, а также для трех крупных российских энергетических компаний и трех оборонных компаний;

- экспортный и импортный запрет на торговлю оружием;

- введение запрета на экспорт в Россию товаров двойного назначения для военных нужд или для российской армии;

- ограничение доступа России к отдельным, имеющим стратегическое значение, технологиям и услугам, которые могут использоваться для разработки и добычи нефти.

Экономические санкции были изначально введены 31 июля 2014 года сроком на год в ответ на "действия России, дестабилизирующие ситуацию на Украине". Потом эти меры были усилены в сентябре 2014 года.

На своем заседании 19 марта 2015 года Европейский совет принял решение связать сроки действия экономических санкций с полной реализацией минских соглашений, которая в то время была предусмотрена на 31 декабря 2015 года.

Помимо экономических санкций, в отношении России действуют другие ограничительные меры ЕС как реакция на украинский кризис: индивидуальные меры против физических и юридических лиц и меры в связи с "незаконной аннексией Крыма и Севастополя".

1ов др

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