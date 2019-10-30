(добавлена цитата премьер-министра Венгрии)

Будапешт. 30 октября. ИНТЕРФАКС - Работы по продлению газопровода "Турецкий поток" в Венгрии пройдут быстро, так как протяженность этого участка составляет всего 15 км, заявил президент РФ Владимир Путин.

"По венгерской территории всего 15 км. В принципе, мы можем согласовать с нашими коллегами и начать эту работу уже в начале следующего года. И закроем ее достаточно быстро, если Венгрия в этом заинтересована. Насколько мы себе представляем, ответ на этот вопрос положительный", - сказал Путин в среду в ходе пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

"Что касается сроков присоединения Венгрии к "Турецкому потоку", насколько я понимаю, сейчас премьер-министр меня поправит, если я ошибаюсь, для Венгрии участие в этом проекте представляет значительный интерес с точки зрения своей энергетической безопасности и повышения своей роли в Европе. Мы будем только приветствовать, если это произойдёт", - отметил Путин.

Он напомнил, что "Турецкий поток" будет закончен в конце этого года: "По Черному морю уже закончили, на территории закончим работы. Примерно в конце следующего года закончим работы вместе с болгарскими и сербскими партнерами", - напомнил он.

В свою очередь премьер-министр Венгрии сообщил, что сегодня утром Венгрия запустила второй - консультативный этап Open Season на будущие мощности для газа "Турецкого потока". "Как только завершится второй этап, начнется третий этап, когда уже можно распределить мощности газопровода. Я хотел бы, чтобы это все произошло как можно быстрее. Как выразился господин президент (Владимир Путин - ИФ), эта возможность будет доступна в начале следующего года. Я надеюсь, что мы сможем соблюдать эти временные рамки и сможем как можно быстрее объявить этап подачи открытых заявок", - сказал Орбан.

Газпром" завершил строительство двух ниток морского газопровода "Турецкий поток" по дну Черного моря по 15,75 млрд куб. м газа в год каждая. Одна из ниток предназначена для турецкого рынка, вторая - для европейского, с продолжением по территории Болгарии, Сербии, Венгрии.

В Болгарии в сентябре, спустя почти полгода административных разбирательств и судебной волокиты, местный оператор "Булгартрансгаз" смог подписать контракт на строительство национального участка газопровода. Строительство сербского отрезка планируется завершить до конца года.

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