Этот контент был опубликован 11 апреля 2019 г. 4:09

Брюссель. 11 апреля. ИНТЕРФАКС - Европейский совет согласился на дальнейшее продление срока Brexit, чтобы позволить ратифицировать соглашение о выходе Великобритании из ЕС, говорится в постановлении внеочередного саммита ЕС от 10 апреля.

"Такое продление должно длиться столько, сколько необходимо, и, в любом случае, не далее 31 октября 2019 года", - сказано в документе, распространенном в Брюсселе в ночь на четверг.

В нем также отмечается, что в соответствии со статьей 50 Договора о ЕС соглашение о выходе может вступить в силу в более раннюю дату, если стороны завершат свои соответствующие процедуры ратификации до 31 октября 2019 года.

Следовательно, выход должен состояться в первый день месяца, следующего за завершением процедур ратификации, или 1 ноября 2019 года, в зависимости от того, что наступит раньше, объясняется в постановлении саммита.

В документе подчеркивается недопустимость того, "чтобы это дальнейшее продление нарушило нормальное функционирование союза и его институтов". Кроме того, Соединенное Королевство "будет оставаться государством-членом до новой даты выхода (из ЕС - ИФ) с полными правами и обязанностями в соответствии со статьей 50".

Постановлением предусмотрено, что "Соединенное Королевство имеет право отозвать свое уведомление (о выходе из ЕС - ИФ) в любое время".

Если Великобритания будет по-прежнему оставаться государством-членом к европейским выборам 23-26 мая 2019 года и если она не ратифицирует соглашение о выходе до 22 мая 2019 года, то будет обязана провести выборы в Европейский парламент в соответствии с законодательством Евросоюза, отмечается в документе.

"Если в Соединенном Королевстве эти выборы не состоятся, продление должно быть прекращено 31 мая 2019 года", - сказано в постановлении.

Данное решение вступает в силу в день его принятия, указано в постановлении Европейского совета.

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