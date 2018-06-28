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Этот контент был опубликован 28 июня 2018 г. 12:19 28.06.2018 - 12:19

Пекин. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Продолжающееся снижение юаня относительно доллара США вызвало у экспертов опасения, что Китай может использовать слабую нацвалюту как оружие в случае, если напряженность в отношениях с Вашингтоном усилится.

Таким образом, торговая война может перерасти в валютную войну, отмечают они.

Курс юаня к доллару на торгах в Шанхае в четверг опустился на 0,3%, до 6,6262 юаня/$1, что является минимумом с 20 декабря.

Офшорный юань дешевеет одиннадцатую сессию подряд, что является рекордным по длительности периодом его непрерывного ослабления, и торгуется около минимума с ноября 2017 года. Его курс снизился на 0,3%, до 6,6355 юаня/$1.

Эксперты полагают, что Пекин не будет намеренно обесценивать юань, однако может прекратить поддержку нацвалюты, препятствующую ее ослаблению. Таким образом, власти КНР позволят юаню дешеветь, чтобы повысить привлекательность товаров китайского экспорта за рубежом, пишет CNBC.

"По-видимому, сейчас происходит мягкая девальвация юаня. Это вызывает много волнений, поскольку рынки находятся на взводе", - отмечает Борис Шлоссберг из BK Asset Management.

В прошлом США неоднократно обвиняли Китай в намеренном поддержании заниженного курса нацвалюты для поддержки экспортеров, продукция которых за рубежом является более привлекательной из-за слабости юаня.

В этом году администрация президента США Дональда Трампа воздержалась от того, чтобы назвать Китай "валютным манипулятором", и юань был достаточно стабильным до недавнего времени.

По мнению валютного аналитика Deutsche Bank Алана Раскина, в настоящее время опасения валютной войны не обоснованы.

"Я не думаю, что открытие этого фронта отвечает интересам какой-либо из сторон. Торговая война, в теории, может спровоцировать валютную войну, однако я не думаю, что какая-либо из сторон хотела бы подойти к этой точке", - говорит А.Раскин.

Он отмечает, что ослаблению юаня также способствует монетарная политика в КНР.

"Китайский ЦБ только что понизил норму резервирования для банков, что является смягчением политики. Это важный момент, отдельный от истории с торговым спором", - заявил А.Раскин.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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