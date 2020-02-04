Этот контент был опубликован 4 февраля 2020 г. 20:09

Гонконг. 4 февраля. ИНТЕРФАКС - В больницах Гонконга приходится сокращать объем предоставляемых услуг из-за продолжающейся с понедельника забастовки медицинских работников, выступающих за закрытие всей границы с материковым Китаем из-за вспышки коронавируса, сообщает во вторник Associated Press.

Тысячи медицинских работников вышли на акции протеста под лозунгами: "Сохрани Гонконг! Нельзя больше откладывать!"

В ночь с понедельника на вторник были закрыты все, кроме двух, пунктов пересечения границы с материковым Китаем.

Недовольство начало взрастать после того, как в Гонконге был зафиксирован первый случай летального исхода от заражения коронавируса.

На выходных профсоюз медработников Гонконга потребовал от руководства Гонконга запретить въезд на его территорию с материкового Китая. Также профсоюз потребовал обеспечить медиков достаточным запасом масок.

Администрация Гонконга на прошлой неделе объявила о приостановке движения высокоскоростных поездов и паромов, связывающих его с материком. Перекрыты несколько въездов в Гонконг, запрещен въезд для тех, кто прибыл из Уханя - эпицентра коронавируса. В то же время, глава администрации Гонконга Кэрри Лэм выступила против перекрытия всех путей сообщения.

Новый тип коронавируса начал распространяться из административного центра китайской провинции Хубэй города Ухань в декабре прошлого года. К настоящему времени число зараженных в стране превысило 20 тыс. человек. Летальный исход зафиксирован в более чем 420 случаях.

1ка ар бп

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