Этот контент был опубликован 22 октября 2019 г. 11:53

Дубай. 22 октября. ИНТЕРФАКС - Сирийский президент Башар Асад назвал борьбу с экстремистами в провинции Идлиб на северо-западе Сирии выходом из восьмилетней гражданской войны, предают во вторник западные СМИ.

"Борьба за Идлиб - это основа для противостояния терроризму на всей территории Сирии", - заявил Асад.

Президент Сирии побывал на линии фронта в сирийской провинции Идлиб. В ходе поездки президент провел встречу с военными в поселке Аль-Хабит, отмечает сирийское информационное агентство САНА.

Идлиб в настоящее время - единственная провинция, существенную часть которой до сих пор удерживают под своим контролем боевики.

В ходе операции сирийских правительственных сил в этом регионе в августе был освобожден город Хан-Шейхун, а также отбиты у мятежников территории на севере соседней провинции Хама.

1ка ар

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