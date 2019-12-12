Этот контент был опубликован 12 декабря 2019 г. 17:40

Нью-Йорк. 12 декабря. ИНТЕРФАКС - Голливудский продюсер Харви Вайнштейн и правление его обанкротившейся киностудии урегулировали вне суда конфликты более чем с 30 предполагаемыми жертвами сексуального насилия, сообщила The New York Times.

Всего жалобщицам выплатят 25 миллионов долларов. 18 из них разделят 6,2 миллиона, остальные 18,5 миллионов долларов достанутся истцам, подавшим групповой иск. Выплаты на себя взяли страховые компании, представляющие Weinstein Company.

Предполагаемые жертвы продюсера согласились взять у него деньги и отказаться от обвинений в домогательствах или изнасилованиях. На суде Вайнштейн не признал вину.

По данным юристов, мировое соглашение получило предварительное одобрение основных заинтересованных сторон, но пока не утверждено судом и не подписано.

Харви Вайнштейн - сооснователь и бывший сопредседатель кинокомпаний Miramax и Weinstein Co. В мае 2018-го он сдался полиции и был отпущен на свободу под залог в миллион долларов.

Об изнасиловании продюсером говорили восемь женщин, более 80 заявили о сексуальных домогательствах с его стороны.

В мае 2019 года американские СМИ уже сообщали, что Вайнштейн и его студия достигли предварительной сделки по всем своим обязательствам. Тогда фигурировала общая сумма выплат в 44 миллиона долларов, 30 из которых должны пойти предполагаемым жертвам домогательств Вайнштейна.

С осени 2017 года более 80 женщин, в том числе известные актрисы и модели, рассказали о домогательствах и насилии со стороны Харви Вайнштейна. По некоторым из этих инцидентов продюсеру в 2018 году предъявили уголовные обвинения.

В числе тех, кто обвинял Вайнштейна, - известные актрисы Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек, но ни одна из них не стала участницей судебного процесса.

Секс-скандал, в центре которого оказался Харви Вайнштейн, разгорелся в октябре 2017 года. Изначально он касался только продюсера, но потом многие женщины стали публично жаловаться на домогательства актеров и режиссеров. По миру прокатилась волна акции под хэштегом "Me Too".

Вайнштейн продюсировал фильмы, многие из которых стали лучшими за последние 20 лет и удостоились премий "Оскар" в различных номинациях. Это, в частности, "Английский пациент" (1996), "Умница Уилл Хантинг" (1997), "Влюблённый Шекспир" (1998), "Правила виноделов" (1999), "Другие" (2001), трилогия "Властелин колец", "Банды Нью-Йорка" (2002), "Холодная гора" (2003), "Авиатор" (2004), "Фаренгейт 9/11" (2004), "Волшебная страна" (2004), "Город Грехов" (2005), "Король говорит!" (2010), "Артист" (2011). Вайнштейн участвовал в выпуске лент Квентина Тарантино: "Убить Билла" (2004), "Бесславные ублюдки" (2009), "Джанго освобожденный" (2012) и "Омерзительная восьмёрка" (2015).

Вайнштейн в расцвете кинематографической славы был награжден Орденом Британской империи и Орденом Почетного легиона. После истории с обвинениями в Англии и Франции поставлен вопрос о лишении продюсера этих наград.

Вайнштейн уже перестал быть членом американской Академии кинематографических искусств и наук, членом Гильдии продюсеров и гильдии режиссеров Америки, его исключили из Британского института кино и Брита?нской акаде?мии кино? и телевизио?нных иску?сств (BAFTA).

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