Москва/Минск. 4 октября. ИНТЕРФАКС - Предварительно согласован проект итогового документа саммита "Нормандской четверки", сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
"Проект итогового документа предварительно согласован. Он содержит перечень следующих шагов в части политического и гуманитарного урегулирования в Донбассе под эгидой "Нормандского формата" в рамках реализации Минского комплекса мер", - сказал источник.
Он сообщил, что документ не содержит пунктов о передаче контроля за участком границы в Донбассе, а также о вводе миротворческой миссии в регион.
"Не исключено будет отдельно затронут вопрос обменов по формуле "всех установленных на всех установленных", - сказал источник.
Ранее "Коммерсант" сообщил, что над документом велась работа, но не в рамках контактной группы, а советниками лидеров стран "Нормандской четверки".
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