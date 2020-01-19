Этот контент был опубликован 19 января 2020 г. 13:39

*** Документ требует воздерживаться от вмешательства в вооруженный конфликт и во внутренние дела Ливии

Вашингтон. 19 января. ИНТЕРФАКС - Введение санкций в отношении нарушителей режима прекращения огня в Ливии предлагается в проекте итогового документа международной конференции по Ливии, открывающейся в Берлине, сообщил телеканал CNN.

"Мы призываем СБ ООН вводить соответствующие санкции в отношении тех, кто, как было установлено, нарушает договоренности о прекращении огня, государства-члены должны обеспечивать их соблюдение", - говорится в проекте резолюции.

Документ требует "воздерживаться от вмешательства в вооруженный конфликт или же во внутренние дела Ливии".

Как сообщают СМИ, в проекте также заложено положение о формировании механизма мониторинга за потенциальным мирным соглашением, а также призыв к недопущению атак на нефтяную инфраструктуру страны.

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