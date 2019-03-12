Этот контент был опубликован 12 марта 2019 г. 18:33

Вашингтон. 12 марта. ИНТЕРФАКС - Проект оборонного бюджета США на 2020 финансовый год пока не включает расходы, на которые Вашингтону предстоит пойти в случае прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявили во вторник в Пентагоне США.

"Сейчас наш бюджет моделирует ситуацию, при которой соблюдается ДРСМД", - сказала на брифинге в Вашингтоне помощник заместителя и.о. министра обороны Элейн Маккаскер.

Между тем, она отметила, что в будущем США, видимо, предстоит рассмотреть вопрос о расходах в случаен прекращения действия договора.

"Но нам предстоит сделать выбор по модернизации (модернизации ракетного арсенала в случае прекращения действия ДРСМД - ИФ)", - добавила она.

2 февраля США приостановили участие в ДРСМД, а через шесть месяцев обещали выйти из Договора, если Россия не вернется к его соблюдению. По мнению Вашингтона, ДРСМД нарушает российская крылатая ракета 9М729 оперативно-тактического комплекса "Искандер-М".

Россия отвергает обвинения США и выдвигает встречные претензии - Вашингтон нарушает ДРСМД, размещая на объектах ПРО в Европе пусковые установки МК-41, способные осуществлять пуски крылатых ракет. Также российская сторона считает нарушением ДРСМД американские беспилотные летательные аппараты и ракеты-мишени для тестирования систем ПРО.

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