Этот контент был опубликован 26 июня 2019 г. 13:32

Страсбург. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Подготовленный ПАСЕ проект резолюции по восстановлению полномочий российской делегации не содержит каких бы то ни было ограничений, заявил в среду нидерландский депутат Тини Кокс.

"Это справедливый документ, он никоим образом не ограничивает российскую делегацию", - сказал он журналистам в Страсбурге.

Депутат, возглавляющий группу объединенных европейских левых в ПАСЕ, пояснил, что в документе в его нынешнем виде содержатся призывы к тому, чтобы РФ выполнила ряд инициатив. "Речь идет о серьезных призывах, а не об условиях (для восстановления полномочий делегации РФ - ИФ)", - подчеркнул он.

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