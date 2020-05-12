Этот контент был опубликован 13 мая 2020 г. 0:16

Нью-Йорк. 13 мая. ИНТЕРФАКС - Внесенный Францией и Тунисом проект резолюции Совета Безопасности ООН, призывающий к немедленному прекращению боевых действий во всем мире, готов на 99%, работу над оставшимся 1% мы планируем преодолеть в ближайшее время, заявил постпред РФ при Всемирной организации Василий Небензя.

"Текст резолюции готов на 99%. Работа над оставшимся 1% еще не завершена. Но этот 1% и является главным камнем преткновения на данный момент, который мы планируем преодолеть в ближайшем будущем. Надеюсь, нам это удастся", - сказал Небензя журналистам в ходе пресс-конференции по видеосвязи.

Он сообщил, что во вторник члены Совета обсудили проект резолюции и то, "как продолжать работу над ним".

"Все члены СБ ООН хотят прийти к конечному соглашению, которое бы позволило нам принять резолюцию. Я не думаю, что Совет по этому вопросу разделился. Есть проблемы, или, скорее, одна проблема, которая не позволила прийти к согласию", - отметил Небензя.

Он подчеркнул, что "резолюция в том виде, в котором она сейчас есть, является результатом компромисса".

"Мы не на 100% удовлетворены ее содержанием, и я не уверен, что каждый член Совета Безопасности доволен. У каждого из них найдутся положения, с которыми они не согласны", - сказал российский постпред.

Кроме того, он отметил, что Россия "не усматривает проблем в том, что касается роли Всемирной организации здравоохранения".

"Нельзя игнорировать роль ВОЗ как главного международного органа в сфере здравоохранения", - заявил Небензя.

Ранее в апреле Франция и Тунис внесли проект резолюции Совета Безопасности ООН, который призывает к немедленному прекращению боевых действий во всем мире.

Совет Безопасности "требует всеобщего и немедленного прекращения боевых действий во всех странах", говорится в документе, копия которого имеется в распоряжении "Интерфакса".

В проекте содержится призыв ко всем сторонам вооруженных конфликтов незамедлительно установить гуманитарную паузу как минимум на 30 дней.

Кроме того, в документе предлагается на время пандемии наделить миротворческие силы ООН полномочиями оказывать поддержку странам по сдерживанию коронавируса.

"Беспрецедентные масштабы пандемии COVID-19, вероятно, поставят под угрозу поддержание международного мира и безопасности", - отмечается в проекте.

Вопрос об упоминании ВОЗ в проекте резолюции остается открытым.

В апреле Генассамблея ООН единогласно приняла резолюцию, призывающую обеспечить общедоступность лекарств, защитных средств и будущих вакцин против коронавируса, в которой признается "важнейшая ведущая роль, которую играет ВОЗ" в борьбе с пандемией. США решили дистанцироваться от пункта резолюции, которая касалась ВОЗ.

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